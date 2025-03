Der Chef von Karls Erdbeerhöfen mit Niederlassungen in ganz Deutschland, Robert Dahl, will nach Bekanntwerden der Nazi-Vergangenheit seines Großvaters einen Historiker beauftragen. Ein Experte soll die Familiengeschichte erforschen, sagte Dahl im Gespräch mit MDR SACHSEN. Die Veröffentlichung der Recherchen sieht er nicht kritisch: "Das ist doch am Ende gar nicht so schlecht. Wenn man alles zudeckt, dann gerät es wirklich in Vergessenheit, weil das waren keine guten Sachen."