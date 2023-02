Ein früherer Leiter des Jugend- und Familienhauses im Benediktiner-Kloster Wechselburg hat zwischen 2005 und 2010 offenbar mehrere Minderjährige missbraucht. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN ergeben. Der Prior des Klosters, Pater Maurus Kraß, teilte nach einer entsprechenden Anfrage öffentlich mit, dass es derartige Vorwürfe gibt und forderte weitere mögliche Betroffene auf, sich zu melden und bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Das Kloster sei bereit, die Kosten für eine anwaltliche Erstberatung zu übernehmen.

Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte der Prior, derzeit seien drei Fälle bekannt. Ein Betroffener habe sich im November 2022 direkt an ihn gewandt. In diesem Falle habe er mit Zustimmung des Mannes Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat die Anzeige auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Die beiden anderen Betroffenen haben sich laut dem Prior über Dritte gemeldet. "In allen drei Fällen halte ich die Vorwürfe für sehr plausibel", erklärte Pater Maurus Kraß. Geschehen seien die Taten im Kinder- und Familienhaus des Klosters - einem Zentrum der katholischen Jugendarbeit im Bistum Dresden-Meißen, ein bei Jugendlichen bekannter und beliebter Wallfahrtsort.

Mutmaßlicher Missbrauch in der Zeit von 2005 bis 2010

Die Missbrauchsvorwürfe richten sich gegen den ehemaligen Benediktiner-Mönch Pater Georg, der das Haus von 2005 bis 2010 leitete. Das Brisante daran: Der Priester war nach Sachsen geschickt worden, nachdem an seiner vorherigen Wirkungsstätte, der Schule und dem Internat im bayerischen Kloster Ettal, intern Missbrauchsvorwürfe gegen ihn auftauchten. Diese seien damals aber nicht anzeigewürdig gewesen, erklärte Pater Maurus Kraß. "Ich habe auch damals die Kriminalpolizei informiert. Es galt allerdings als zu niederschwellig für eine Anzeige", sagte Kraß.

Zudem habe ein unabhängiges psychologisches Gutachten bestätigt, dass Pater Georg weiter vollumfänglich für die Betreuung und Seelsorge Minderjähriger eingesetzt werden könne. Ihm die Leitung des Kinder- und Familienhauses in Wechselburg zu übertragen, sei aus heutiger Sicht ein schwerer Fehler gewesen, räumt der Prior ein.

Ehemaliger Mönch zu Haftstrafe verurteilt

Nachdem die Vorwürfe aus Bayern 2010 ans Licht der Öffentlichkeit kamen und strafrechtlich verfolgt wurden, zog das Kloster Pater Georg von dem Posten ab. Später entzog ihm der Vatikan auch die Priesterwürde. Nach zwei Prozessen wurde der ehemalige Mönch im August 2016 vom Landgericht München zu sieben Jahren Haft verurteilt, wegen sexuellen Missbrauchs in zehn und schweren sexuellen Missbrauchs in fünf Fällen. Alle diese Taten beging er vor seiner Zeit in Wechselburg.

Kritik am Bistum Meißen

Bei der Aufklärung und Verfolgung der jetzt in Sachsen aufgetauchten Missbrauchsvorwürfe sieht der Betroffenenbeirat der ostdeutschen Bistümer das Bistum Meißen in der Pflicht. Sprecherin Sabine Otto kritisierte im Gespräch mit MDR SACHSEN, bisher sei es seiner Verantwortung für die Vorkommnisse überhaupt nicht nachgekommen, sondern schiebe sie vollständig dem Benediktinerkloster zu.

Betroffene brechen ungewöhnlich zeitig ihr Schweigen

Tatsächlich zeigte das Bistum erst nach einer Anfrage von MDR SACHSEN am Mittwoch den neu aufgetauchten Verdacht bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden an und verwies in einer Pressemitteilung auf die Aufklärungsbemühungen in Wechselburg.

Sabine Otto findet es besonders wichtig, dass Pater Maurus Kraß den Berichten des ersten Betroffenen Glauben schenkte: "So fühlen sich auch andere ermutigt und schaffen es, ihr Schweigen zu brechen", sagte die Sprecherin des Betroffenenbeirats. Es sei außergewöhnlich, dass Betroffene jetzt schon über die Vorfälle redeten. Oftmals dauere das Jahrzehnte. "Das typische Alter ist eigentlich zwischen 40 und 50 Jahren", sagte Otto.