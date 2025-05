In Sachsen laden viele Seen und Talsperren zum Paddeln ein, doch nicht überall lohnt sich ein Bootsverleih. Für das Problem gibt es eine Lösung namens Kayakomate. Einer steht neuerdings an der Talsperre Kriebstein im Kreis Mittelsachsen. Das ist ein Automat, an dem sich Interessierte Kajaks ausleihen können, ohne dass Personal bereit stehen muss. Die Idee stammt aus Skandinavien.