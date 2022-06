Natürlich habe die Corona-Pandemie auch in der Rochlitzer Bibliothek die Digitalisierung forciert, erzählt die Bücherei-Chefin. Die Internetseite der Bücherei wurde optimiert, der Online-Katalog in Zeiten der Lockdowns rege genutzt, per Email oder Internet wurden Medien bestellt und diese durch Click & Collect am sogenannten Drive-In-Schalter abgeholt. Auch das freie WLAN in der Bücherei locke vor allem Jugendliche ins Haus. Die Nutzergruppe, die nicht unbedingt zu den fleißigsten Leseratten zählt, beschreibt Uhlemann die Situation der vergangenen zwei Jahre.