Am Freitag gegen 11:30 Uhr sind die ersten Autos über die sanierte Muldenbrücke in Lunzenau im Kreis Mittelsachsen gerollt. Seit dem Jahr 2011 Jahre mussten Autofahrerinnen und -fahrer in der Kleinstadt Einschränkungen hinnehmen. Zehn Jahre lang ging es nur einspurig über das Bauwerk. Nach Protesten wurde die Brücke ab 2024 endlich saniert. Die Kosten für die Brückensanierung sollen sich auf 3,2 Millionen Euro belaufen und werden aus dem Sonderprogramm Erhaltung Staatsstraßen bezahlt.

Bildrechte: picture alliance / Shotshop | stadtratte

Große Erleichterung in Lunzenau

Der Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) sagte MDR SACHSEN: "Die Freigabe ist ein großer Tag der Freude für viele Lunzenauer. Der lange Kampf für die Sanierung der Brücke hat sich gelohnt." Mit Blick auf den Abriss der Carolabrücke in Dresden und Brückensperrung in Bad Schandau hofft Hofmann, "dass die Menschen dort nicht so lange warten müssen wie wir in Lunzenau". Er habe feststellen müssen, "dass die Genehmigungsverfahren für Brückenarbeiten viel, viel zu lange brauchen".

Die Freigabe ist ein großer Tag der Freude für viele Lunzenauer. Der lange Kampf für die Sanierung der Brücke hat sich gelohnt. Ronny Hofmann Bürgermeister der Stadt Lunzenau (CDU)

Restarbeiten und Abriss der Behelfsbrücke