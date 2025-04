Messerangriff vor Supermarkt

Laut Polizei lag gegen den 23-Jährigen ein Hausverbot vor. Bereits am Nachmittag soll er den Supermarkt betreten und das Geschäft jedoch nach Aufforderung einer Mitarbeiterin verlassen haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde laut Polizei in ein Gefängnis gebracht.