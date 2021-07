Die Agraset-Agrargenossenschaft Naundorf in Mittelsachsen erprobt den Einsatz von Mikroalgen als Futterzusatz in der Schweinemast. Es sei ein sächsisches Pilotprojekt, teilte das Regionalentwicklungsministerium am Montag mit. Bei dem Projekt namens "AlgaPork" werden einzellige Mikroalgen direkt im Betrieb kultiviert und dann dem Tierfutter beigemischt. Für die Algenzucht wird ein sogenanntes Photobioreaktorsystem verwendet - eine patentierte technische Entwicklung des Dresdner Unternehmens Gicon .

Die Mikroalgenanlage ist vergangene Woche auf dem Betriebsgelände in Naundorf aufgestellt worden, wie Martin Ecke von der Biosolar-Abteilung von Gicon MDR SACHSEN berichtet. Dabei handle es sich um Schläuche auf zwei Gestellen, die Bäumen nachempfunden sind. "Auf die Art kann man das Sonnenlicht effektiv nutzen", so Ecke. Das Licht vermehrt wiederum die Mikroalgen, die sich in einer Nährlösung in dem Schlauchsystem befinden. Ist eine gewisse Biomassedichte erreicht, wird ein Teil der Algenlösung abgelassen und als Futter verwendet.