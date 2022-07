Hintergründe zur Kohrener Landmolkerei Die Kohrener Landmolkerei ist eine Privat-Molkerei mit Sitz in Penig. Sie wurde 2009 gegründet. 2012 begann der Umbau einer ehemaligen Schulmöbel-Fabrik zur Molkerei, die 2014 in Produktion ging. Im Juli 2019 musste das Unternehmen Insolvenz beantragen und wurde kurz darauf von der Conzima Food GmbH aus Wiggensbacg im Allgäu übernommen. Seitdem wurden Produktion und Sortiment umgebaut und die Mengen hochgefahren. Geschäftsführer ist Ralf Brodnicki. Das Unternehmen wirbt damit, ausschließlich Milch regionaler Bauern zu verwenden, die ihre Tiere ohne Gentechnik füttern. Es hat vier Produktlinien: Bauernmilchprodukte, Heumilch, Bio und vegan. Sie kann bis zu 55 Millionen Liter Milch pro Jahr verarbeiten. In der Molkerei sind etwa 90 Menschen beschäftigt. Quelle: www.kohrener-landmolkerei.com

Im Endeffekt hängen an der ausreichenden Verfügbarkeit von Gas die Jobs der 80 Beschäftigten in der Kohrener Landmolkerei. Und auch die Existenzen vieler Bauern aus der Umgebung. Denn wenn die Molkerei nicht arbeitet, wird es schwierig für sie. Und so richten alle ihre Augen nach Berlin, wie die Bundesregierung die Krise bewältigen will.