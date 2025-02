Die Döbelner Pferdebahn hat an diesem Mittwoch einen neuen Wagen erhalten. Das historische Anhängsel ist den Angaben des Betreibervereins zufolge Baujahr 1894. Zuvor habe der offene Sommerwagen bei der ebenfalls historischen Naumburger Straßenbahn ungenutzt im Depot gestanden. Wie der Vereinsvorsitzende Jörg Lippert MDR SACHSEN sagte, wäre es toll, wenn der Neuzugang bereits in der Sommersaison ab Anfang Mai 2025 in Betrieb genommen werden könnte.