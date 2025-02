Der Polizei sind am Freitagabend in Geringswalde gleich zwei Drogenfunde gelungen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war zunächst war ein Mopedfahrer vor einer Kontrolle geflüchtet. Dabei verursachte er einen Unfall mit einem anderen Motorradfahrer. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Dafür fanden die Polizisten in seinem Rucksack eine hohe, dreistellige Bargeldsumme in sogenannter szenetypischer Stückelung. In seinem Gartengrundstück in der Nähe wurden die Beamten ebenfalls fündig. Dort hatte der Verdächtige verschiedene Drogen, darunter 440 Gramm Crystal, 100 Gramm Marihuana und 50 Ecstasy-Tabletten gelagert. Auch das Equipment für den Drogenhandel stellte die Polizisten sicher.