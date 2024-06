Valeriia stammt aus der Ukraine, ist etwa 1,40 Meter groß und hat dunkelblonde, mittellange Haare. Am Montagmorgen war sie mit einem lila T-Shirt, einer schwarzen Jeans, einer hell-türkisen Jacke sowie dunkelblauen knöchelhohen Schuhen bekleidet. Das Mädchen hat einen rosa Schulranzen. Es hatte sich am Montag gegen 6:50 Uhr auf den Weg zur Schule in der Bayerischen Straße in Döbeln gemacht. Meist nutze sie dazu den Bus der Linie C, in dem sie allerdings am Montag nicht saß.