Erneuerbare Energie Windrad an A14 außer Kontrolle: Bürgermeister will Abriss so schnell wie möglich

01. April 2025, 16:27 Uhr

Eine Windkraftanlage im Windpark bei Großweitzschen hat es am Sonntag übertrieben. Bei einer starken Windgeschwindigkeit drehten sich die Rotorblätter unkontrolliert. Wohl aufgrund defekter Bremsen war das Windrad überdies nur schwer wieder zu stoppen. Nun mahlen die bürokratischen Mühlen in den Behörden: Was soll mit dem Windrad geschehen?