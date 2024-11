Die Vereinigten Porphyrbrüche in Rochlitz haben einen neuen Besitzer. Das Unternehmen hatte im August Insolvenz angemeldet, Grund waren Auftragsrückgänge. Wie Insolvenzverwalter Reinhard Klose mitteilte, wurde es nun an die JUST Natursteingruppe in Hartha im Landkreis Mittelsachsen verkauft. Die Höhe des Kaufpreises wurde nicht genannt.