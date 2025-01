Im Mordprozess um den Tod der neunjährigen Valeriia in Döbeln ist am Freitag das Urteil gefallen. Der 37 Jahre alte Angeklagte ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dies hatte die Staatsanwaltschaft am Freitag vor dem Landgericht Chemnitz gefordert. Außerdem hat das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.