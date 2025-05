In Sachsen und vielen weiteren ländlichen Regionen Deutschlands wird vermehrt Stimmung gegen queere Menschen gemacht. Veranstaltungen wie Christopher Street Days (CSD) finden häufig nicht mehr ohne ein Aufgebot der Polizei statt. Auch die neue ARD-Doku "Queer in der Provinz" zeigt das herausfordernde Leben queerer Menschen im ländlichen Raum.

Ocean Hale Meißner aus Döbeln veranstaltet seit 2022 gemeinsam mit weiteren Menschen der Gruppe "Queeres Döbeln" einen CSD in der mittelsächsischen Kleinstadt. Auch dort gehören Anfeindungen zum Alltag. Die Liste ist lang: Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen gegen Teammitglieder, tätliche Angriffe, Buttersäureattacken aufs Veranstaltungsgelände des CSD.

Umso aktiver kämpft Meißner gegen Vorurteile an und versucht durch Vernetzung und ehrenamtliche Aufklärungs- und Bildungsarbeit in seiner Heimat etwas zu ändern. Welche Herausforderungen das Tag für Tag mit sich bringt, erzählt Meißner im Interview mit dem MDR.

MDR: Wann hast du begonnen, dich für queeres Leben in Sachsen einzusetzen?

Ocean Hale Meißner: In Sachsen gibt es mehrere queere Vereine, darunter in Leipzig die RosaLinde, in Dresden den Gerede e .V. und in Chemnitz der Verein different people. Sie machen auch in den Landkreisen drumherum wichtige Jugendaufklärungs- und Bildungsarbeit.

Bildrechte: Anja Schneider/MDR Mir wurde damals über einen Workshop der Rosa Linde Leipzig in der Schulzeit bewusst, dass ich dem queeren Spektrum angehöre und wo genau ich mich sehe. Im sächsischen Hinterland wurde darüber ja nicht viel gesprochen.



Nach diesem Workshop habe ich beschlossen, selbst Aufklärungsprojekte hier in der Region zu etablieren. Ich habe mich mit anderen Leuten zusammengetan. 2020/21 haben wir zum Beispiel an einer Wanderausstellung mitgewirkt. Sie heißt "Solche Leute gibt's hier nicht – queeres Leben im ländlichen Raum Sachsens". Damit wollten wir zeigen, wie es ist, als queere Person in Sachsen aufzuwachsen und zu leben.

Und wie kam es letztlich dazu, dass ihr einen CSD auf die Beine gestellt habt?

Wir wollten ein größeres Zeichen setzen, und so kam der Gedanke auf, einen CSD zu organisieren. Der erste CSD in Döbeln hat 2022 stattgefunden. Er ist sehr gut angekommen und es gab direkt Angebote, uns zu helfen und Nachfragen, ob er im kommenden Jahr wieder stattfinden würde. Durch die neuen Kontakte kam die Gruppe "Queeres Döbeln" zustande, mit Bar-Abenden, Infoveranstaltungen, gemeinsamen Ausflügen etc..

Was versucht ihr – mit der Gruppe und Veranstaltungen wie dem CSD – zu erreichen?

Sichtbarkeit nach außen hin ist das eine, es ist aber auch wichtig, sich nicht allein zu fühlen, gerade in einer solchen Gegend. Wenn du nichtbinär bist, trans-, inter- oder ageschlechtlich, beschäftigen dich besondere Themen.



Hier im Hinterland fragt dich beispielsweise niemand nach deinem Pronomen, Deadnames werden auch oft genutzt – viele Leute tun sich sehr schwer, nach einer Namensänderung auch den neuen Namen zu akzeptieren. Und deswegen ist es so wichtig, regelmäßige Treffen wahrnehmen zu können, wo man unter Gleichgesinnten ist und sich über seine Probleme austauschen kann. Es ging uns also auch um Empowerment untereinander, und darum, füreinander da zu sein.

Auf den CSD in Döbeln gab es im vergangenen Jahr einen Buttersäureanschlag und Probleme mit einer rechten Gegendemo. Wie nimmst du die Bedrohung von rechts wahr – nehmen Angriffe und Drohungen zu?