Welttag des Radios Markersdorf: Aus dem Röhrenradio erklingen alte Schlager

15. Februar 2025, 10:00 Uhr

Es gab Zeiten, da hatten Radios Röhren und trugen klangvolle Namen wie "Beethoven", "Stradivari" oder "Juwel". Ein "Magisches Auge" zeigte die Senderstärke an. In einem kleinen Museum in Markersdorf bei Mittweida haben einige dieser Radios die Zeit überdauert. Dort gibt es sogar einen Mini-Mittelwellensender, damit die schönen alten Schlager aus den Lautsprechern tönen können. Am "Welttag des Radios" öffneten sich die Türen der Ausstellung.