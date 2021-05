MDR SACHSEN hat mit Franz Hammer über diese "Stille Landnahme" gesprochen. Er arbeitet für das Kulturbüro Sachsen im Regionalbüro Nordwest.

MDR SACHSEN: Welches Weltbild propagieren sogenannte "Völkische Siedler" und was macht den ländlichen Raum Ostdeutschlands vor allem für jene aus Westdeutschland so attraktiv?

Franz Hammer: Die rechtsextremen Familien sind fest verwurzelt in dem Glauben an ein rassistisches Weltbild und an die Volksgemeinschaft. Sie wollen in diesem Glauben ihre Kinder möglichst ungestört großziehen. Diversität an Schulen und im Gemeinwesen wird durch sie als bedrohlich wahrgenommen. Deshalb ziehen sie in ländliche Räume der neuen Bundesländer, beispielsweise in Sachsen. Hier können sie günstig Immobilien kaufen, eigene Netzwerke - auch wirtschaftlicher Natur - herausbilden und relativ ungestört nach ihren Vorstellungen leben. Mehr sogar: Sie meinen, sich auf Zuspruch aus den Gemeinwesen verlassen zu können, wenn es zum Beispiel um das Thema "Migration" geht.

Sie benennen in "Sachsen rechts unten" als Beispiel den Adoria-Verlag bei Leisnig, der etwa "Heldenliteratur" zur Waffen-SS vertreibt oder "arische" FKK-Fotobände. Welche Sogwirkung hatte diese Ansiedlung?

Es lässt sich zunächst festhalten, dass diese Ansiedlung als erste bekannt wurde, ob es die erste ihrer Art in der Region war, lässt sich nur schwer sagen. Deutlich wird jedoch, dass die Mehrzahl der Menschen, die sich in den letzten Jahren hier angesiedelt hat, vorher bereits in der 2009 verbotenen "Heimattreuen deutschen Jugend" organisiert war. Es ist davon auszugehen, dass sich die Akteure bereits kannten und gezielt in die Region um Leisnig gezogen sind. Aus der Region heraus betreiben nun zwei der ehemaligen Akteure der "Heimattreuen deutschen Jugend" die Kampagne "Zusammenrücken in Mitteldeutschland".

Diese "Völkischen Siedler" bleiben vielfach unter dem Radar. Worin sehen Sie die Gefahr in einem Ort, in dem es zu solchen Ansiedlungen kommt?

Es ist richtig, sie bleiben zunächst unter dem Radar. Ziel ist es ungestört anzukommen, ungestört seine Erziehungsideale an die Kinder weiterzugeben und ungestört Erwerbsmöglichkeiten zu etablieren. Sind die Netzwerke mehrerer Familien einmal vor Ort etabliert, so werden sie auch aktiv. Natürlich wird dort auch irgendwann deutlich, welch gewaltvollen und ausgrenzenden Ideen die Leute anhängen. Und sie beginnen ganz aktiv, vor Ort politisch mitzugestalten. Das zeigt sich ja auch ganz aktuell in der Region um Leisnig, wo Akteure der ehemaligen "Heimatreuen deutschen Jugend" die Proteste gegen die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie maßgeblich mitgestalten. Da wird es doch deutlich, wie sicher man sich hier wähnt, dass man aktiv versucht, über diese Proteste anschlussfähig vor Ort zu werden.

In "Sachsen rechts unten" wird eine durchaus heterogene, rechtsextreme Szene beschrieben, von identitären Musikern über einzelne Studentenverbindungen bis zu Neonaziparteien. Ist die "Völkische Szene" mit diesen vernetzt?

Natürlich sind dies sehr verschiedene Akteure einer rechten Sammlungsbewegung, die in Sachsen Rückzugsort und politisches Betätigungsfeld gleichermaßen sucht. Diese Akteure verbindet auch auf den ersten Blick nicht viel Lebensweltliches. Aber partiell und anlassbezogen wird sich vernetzt. Immer da, wo es große gemeinsame Schnittmengen gibt und man vermeintlich viele Menschen für die Ziele einer autoritären und rassistischen Gesellschaft gewinnen kann. Gut gezeigt hat sich das bei den rassistischen Protesten wegen eines tödlichen Messerangriffs Ende August/Anfang September 2018 in Chemnitz. Hier zeigte sich die völkische Szene Seite an Seite mit AfD-Mitgliedern, neurechten Akteuren, Mitgliedern von "Der Dritte Weg" und Akteuren aus der Kameradschaftsszene.

Wie können Sie eine Kommune unterstützen, die sich nach dem Zuzug "Völkischer Siedler" an das Kulturbüro Sachsen wendet?

Wir bieten Beratung im Umgang mit Akteuren vor Ort. Wir begleiten Menschen dabei, gemeinsam ein spezifisches Bild der Situation aus den unterschiedlichen Wahrnehmungen zu entwickeln. Daraus lassen sich dann auch konkrete Handlungsansätze auf unterschiedlichen Ebenen entwickeln. So kann zum Beispiel ein fallbezogener Umgang auf pädagogischer Ebene in Kindertagesstätten, Schulen und bei Trägern der Jugendhilfe etabliert werden. Der Umgang im Vereinsleben, bei politischen Veranstaltungen oder in Geschäftsbeziehungen kann gemeinsam besprochen werden. Durch unsere langjährigen Beratungserfahrungen können wir mit Fachwissen zur Szene, Ideologie und bereits bewährten Ansätzen unterstützen.