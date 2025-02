Am 31. Januar war der 37 Jahre alte Ex-Freund von Valeriias Mutter vom Chemnitzer Landgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren verhindert.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann das aus der Ukraine stammende Kind am 3. Juni 2024 in einem Wald bei Döbeln ermordet hat. Er habe den Kopf des neunjährigen Mädchens in eine Schlammpfütze gedrückt, bis das Kind erstickte. Der Mann sei verärgert und krankhaft eifersüchtig gewesen, weil sich Valeriias Mutter wenige Tage zuvor von ihm getrennt hatte. Er habe sich an der Frau rächen wollen. Valeriias Mutter war mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet und hatte im mittelsächsischen Döbeln ein neues Zuhause gefunden.