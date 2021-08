Mehr als ein Dutzend Menschen sind nach einem Kellerbrand in Döbeln vom Rettungsdienst behandelt werden. Einige wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Heiko Hentzschel vor Ort sagte, waren die Einsatzkräfte am späten Sonntagnachmittag zu dem Wohnblock gerufen worden, weil Rauch aus dem Keller ins Haus dran. Was genau brannte und wie hoch der Sachschaden ist, ließen die Feuerwehr sowie die Polizei zunächst offen. Strom und Medienanschlüsse wurden durch das Feuer so stark beschädigt, dass Wohnungen in drei Aufgängen des Wohnhauses vor der Versorgung getrennt werden mussten.