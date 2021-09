Die Bibliothek "Alte Lateinschule" in Rochlitz erhält den diesjährigen Sächsischen Bibliothekspreis. Das gab Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Montag bekannt. Die Einrichtung in der Großen Kreisstadt in Mittelsachsen setzte sich nach ihren Angaben gegen fünf weitere öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken im Freistaat durch. Übergeben wird die mit 10.000 Euro verbundene Auszeichnung am 24. Oktober, dem Tag der Bibliotheken.