Die Papierfabrik in Penig in Mittelsachsen steht vor dem Aus. Das bestätigte Penigs Bürgermeister André Wolf (CDU) MDR SACHSEN. Die 119 Mitarbeitenden - darunter acht Azubis - sind am Dienstag bei einer Betriebsversammlung informiert worden. Die Gerüchte kursierten demnach seit einer Woche in der Kleinstadt.

Bildrechte: picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH, Ger | Thomas Schlegel