Hubert Paßehr (CDU), Bürgermeister von Roßwein, freut sich ebenfalls über die Eröffnung des Skateparks. "Hier entsteht ein sozialer Treffpunkt, wo die Kids ins Gespräch kommen können und Zeit miteinander verbringen, wo sie Sport und Freizeit miteinander gestalten", sagt er. Das sei wichtig für die Stadt Roßwein und die Region.

Kinder und Jugendliche in Planung einbezogen

Die Kinder und Jugendlichen seien dabei von Anfang an in die Planung des neuen Skateparks mit einbezogen worden. "Wir haben die Projektideen im Jugendhaus vorgestellt", erzählt Paßehr. Dort habe man sich mit Jugendlichen und Skatern ausgetauscht und gemeinsam das Projekt weiterentwickelt. "Und selbst die Bauleute waren alles Skater", sagt er. "Die wissen also, was gut und richtig ist."

Das scheint gut anzukommen. Bei einer Stippvisite am Sonnabend ist der Platz gut besucht mit vielen Familien, die mit ihren Kindern die Rampen nutzen. Die etwa 5- bis 12-Jährigen versuchen sich mit Feuereifer mit Skateboards, Inlineskates und Rollern in der Anlage. Wenn ein Manöver misslingt, wird gleich noch mal angesetzt.

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Der Platz soll noch weiter entwickelt werden, so Paßehr. Ein alter Kletterfelsen wieder hergestellt werden und eine Tischtennisplatte gesetzt werden. Allerdings liege der Platz im Überflutungsgebiet der Freiberger Mulde. "Deshalb müssen wir immer gewisse Zugeständnisse machen", sagt der Bürgermeister.

SPD-Landtagsabgeordneter hilft bei Geldbeschaffung

Der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann, in dessen Wahlkreis Roßwein liegt, hat sich für das Projekt stark gemacht und die Finanzierung organisiert. 206.000 Euro sind dabei aus dem Altvermögen der SED zusammengekommen. "Ich hatte in meiner Jugend viele Freunde, die Skater waren und deshalb ist es etwas, was mich begeistert."

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Weltweit erster Skatepark aus Carbonbeton

Was diesen Skatepark besonders macht: Er ist teilweise aus Carbonbeton gebaut. Ein neuartiger Baustoff, an dem noch viel geforscht wird. Normalerweise wird er im Haus- und Brückenbau eingesetzt.

Carbonbeton habe durchaus Eigenschaften, die genau für Skateranlagen vorteilhaft sind: Er sei wesentlich stabiler als zum Beispiel Stahlbeton und kann dadurch besser in schlanken, geschwungenen Formen verbaut werden. Außerdem muss weniger Material verbaut werden, wie die verantwortliche Ingenieurin vom Fraunhofer Institut, Josefine Schöffel, sagt. "Die Idee dahinter ist immer, Ressourcen zu sparen, und geschwungene, schlanke Bauteile zu bauen", so Schöffel.

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Kehrt die Skaterszene nach Roßwein zurück?

Andre Braune galaubt an eine Wiederbelebung der Szene in Roßwein. Eine aktive Skaterszene gebe es in Roßwein derzeit nicht. "Die sind alle älter geworden und haben Familien gegründet", erzählt Braune. "Aber einige kommen jetzt wieder zurück, bringen ihre Kids mit und zeigen ihnen, was hier möglich ist."