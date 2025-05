Mit dem Anschnitt einer prächtigen Erdbeertorte ist am Dienstag die Erntesaison in Sachsen offiziell eröffnet worden. Die Sächsische Blütenkönigin Alida I. präsentierte die Torte mit Erdbeeren bei der Obstgut Genossenschaft Seelitz (OGS) in Mittelsachsen. "Wir bauen auf drei Hektar Erdbeeren an. Und bei uns können die Leute auch selber pflücken kommen", sagt OGS-Chef Heiko Hübler MDR SACHSEN. Außerdem verkauft die OGS auch frisch geerntete Erdbeeren direkt an ihren drei Erdbeerfeldern.

Was die kommende Ernte betrifft, ist der Betriebsleiter optimistisch: "Das Wetter spielt bis jetzt ganz gut mit. Bis zum Herbst haben wir alle Hände voll zu tun! Aprikosen, Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Pflaumen. Alles wird jetzt kommen und wir hoffen auf ein gutes Jahr."

Die kühlen Temperaturen der letzten Wochen haben die Ernte etwas verzögert, tun der Qualität und der Menge aber keinen Abbruch. Jörg Geithel Chef Obstbauverband Sachsen und Sachsen-Anhalt

Obstbauern erwarten gute Erdebeersaison

Das hofft auch Jörg Geithel, der Chef des Obstbauverbandes Sachsen und Sachsen-Anhalt: "Wir sehen einer guten Erdbeersaison entgegen. Wir erwarten eine Ernte von etwa 1.750 Tonnen. Das ist so der Jahresdurchschnitt. Die kühlen Temperaturen der letzten Wochen haben die Ernte zeitlich etwas verzögert, tun der Qualität und der Erntemenge aber keinen Abbruch."

Die Anbaufläche für Erdbeeren geht in Sachsen indes immer weiter zurück. In diesem Jahr werden sie noch auf 175 Hektar angebaut. Voriges Jahr waren es nach Verbandsangaben 208 Hektar.

Schwieriges Marktumfeld für Sachsens Obstbauern

Für die hiesigen Erdbeerbauern werde es immer schwieriger, sagt Verbandschef Geithel. Der Wettbewerbsdruck aus den EU-Ländern sei groß. "Aber gleichzeitig merken wir, dass Regionalität ein Pfund ist, mit dem wir wuchern können. Die Kunden legen immer mehr Wert darauf, Produkte aus der Region zu kaufen." Und nicht nur zu kaufen, sondern auch selber zu ernten.

Die schmecken wirklich besser als die in der Kaufhalle. Ich laufe einmal hin und her und schon ist der Korb voll! Angelika Lentz Selbstpflückerin

Auch die Selbstpflücker starten in die Saison

So wie Claudia Mommsen und ihr Enkel Max. Die beiden füllen gerade eine Schüssel mit knackig roten Erdbeeren. "Max musste heute nicht in den Kindergarten. Und weil wir Appetit auf Erdbeeren hatten, sind wir schnell hier her zum Selberpflücken gekommen", sagt die Oma. Und der Vierjährige fügt hinzu: "Wenn wir wieder zu Hause sind, macht Oma eine leckere Torte für uns!"

Auch Angelika Lentz pflückt gern selbst. "Ich gehe lieber selber aufs Feld, weil die hier ganz frisch sind, nicht so matschig. Und die schmecken auch wirklich besser als die in der Kaufhalle. Ich laufe einmal hin und her und schon ist der Korb voll!"

Engpässe beim Pflanzenschutz und steigende Kosten

Auch Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) ist zum Saisonauftakt nach Seelitz gekommen. "Die Stimmung in diesem Jahr ist wesentlich besser als in der vergangenen Saison, wo wir enorme Frostschäden hatten. Ich merke sehr viel Optimismus." Trotzdem werde auch über ernste Themen gesprochen. "So gab es beispielsweise Engpässe bei den Pflanzenschutzmitteln. Und auch das Thema Mindestlohn belastet viele Betriebe."

Die Stimmung in diesem Jahr ist wesentlich besser als in der vergangenen Saison, wo wir enorme Frostschäden hatten. Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) Landwirtschaftsminister Sachsen