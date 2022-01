Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus zu Wochenbeginn in der Innenstadt in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) ermittelt die Polizei gegen einen 31 Jahre alten Mieter. Er steht in Verdacht, absichtlich eine Sprengstoffexplosion ausgelöst zu haben, informierte die Polizei am Freitag. Nach Ermittlungen von Experten der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes (LKA) war die Gastherme in der Erdgeschosswohnung des Mannes manipuliert. Das habe zur Explosion geführt.