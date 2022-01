Nach einem Notruf ist am frühen Sonntagmorgen ein lebloser Mann in einem Mehrfamilienhaus im mittelsächsischen Ostrau gefunden worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, werde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Nach Angaben der Chemnitzer Polizei wurde bereits ein Tatverdächtiger gefasst. Die Umgebung des Tatortes war zuvor auch mit einem Hubschrauber und einem Spürhund abgesucht worden. Zu dem Verdächtigen und dem in einer Wohnung liegenden Toten machte die Polizei vorerst keine näheren Angaben.