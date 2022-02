Eine 63-Jährige Frau ist in Döbeln im Landkreis Mittelsachsen am Montagabend in einem Einfamilienhaus tot aufgefunden worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, ist der gleichaltrige Ehemann mit schweren Verletzungen ebenfalls im Haus entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht davon aus, dass er für die tödlichen Verletzungen seiner Frau verantwortlich ist. Gegen den 63 Jahre alten Mann wurde eine vorläufige Festnahme ausgesprochen, hieß es.