Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Gottesdienst in Döbeln Getötete Valeriia - Eine Stadt trauert

Hauptinhalt

16. Juni 2024, 16:37 Uhr

Seit am Dienstag das eine Woche lang in Döbeln vermisste neunjährige Mädchen Valeriia tot aufgefunden wurde, herrscht in der Stadt Trauer. Nachdem sich bereits am Freitag 2.500 Menschen zum Gedenken an das Mädchen auf dem Marktplatz der Stadt versammelt hatten, sind am Sonntag mehrere hundert Menschen zu einem Trauergottesdienst an gleicher Stelle gekommen.