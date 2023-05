Dienstagmittag ist es auf der A14 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Anschlussstelle Leisnig war ein Transporter auf einen Schilderwagen aufgefahren und umgestürzt. Dabei wurde ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt. Nach Reporterangaben sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die A14 ist in Richtung Dresden nach Angaben der Polizei voll gesperrt. Die letzte freie Ausfahrt ist Mutzschen.