Die Autobahn 14 zwischen Döbeln und Leisnig ist nicht mehr gesperrt. Wie das MDR-Verkehrszentrum mitteilte, sind die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen und beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben worden. Es gebe allerdings noch Rückstau in Richtung Magdeburg bis Nossen Nord und in Richtung Dresden bis Mutzschen. Die Autobahn war seit den frühen Morgenstunden in beide Richtungen gesperrt.