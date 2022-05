Der Stau, auf den der Lkw aufgefahren war, hatte zuvor einen anderen Unfall als Ursache. Laut Polizei war ein Reisebus im Bereich der Baustelle auf ein Auto am Stauende aufgefahren. Die beiden Insassen des Pkw kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die rund 30 Passagiere des Reisebusses blieben den Angaben zufolge unverletzt. Gegen den 41 Jahre alten Busfahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 100.000 Euro, so die Polizei.