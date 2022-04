Bei Hartha in Mittelsachsen hat sich ein nicht alltäglicher Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Getränketransport bei der Fahrt durch einen Kreisverkehr seine Ladung verloren. In der engen Kurve hatte sich demnach die Seitenladeklappe geöffnet. Dutzende Kästen Bier fielen auf die Straße. Die Staatsstraße 36 bei Hartha war nach dem Unfall am Montagabend nach Angaben der Polizei etwa zwei Stunden lang gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 7.500 Euro.