Sorge um die Sicherheit

Es gebe schon eine Asylunterkunft des Landkreises in Waldheim, so Bürgermeister Ernst. Aber eine Erstaufnahmeeinrichtung vom Land für bis zu 500 Menschen sei aus sicherheitspolitischer Sicht keine Option. In den bisherigen Erstaufnahmen des Freistaats gebe es ein umfangreiches Sicherheitskonzept, argumentiert Bürgermeister Ernst. "Bei uns ist die nächste Polizeidienststelle zehn Kilometer entfernt. In Waldheim hat niemand etwas gegen Ausländer. Aber die Relationen müssen stimmen." Waldheim zählt rund 9.300 Einwohner.

Ernst will bei einem Termin am Donnerstag bei der Landesdirektion in Chemnitz auf die Sorgen der Bürger aufmerksam machen, um die Entscheidung der Landesdirektion rückgängig zu machen. Über die Ergebnisse will er am Abend im Stadtrat informieren. Er stellt aber auch fest: "Die endgültige Entscheidung trifft der Freistaat."

Freistaat will Schulungszentrum kaufen