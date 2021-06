Lokale Unwetter haben am Donnerstag erneut für Überschwemmungen in der Region um Döbeln, in Glauchau und Meerane gesorgt. In Glauchau, Meerane sowie in der Gemeinde Schönberg waren die Freiwilligen Feuerwehren im Dauereinsatz, um Schlammmassen zu beräumen und vollgelaufene Keller leerzupumpen.