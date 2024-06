Die in Döbeln getöte neunjährige Valeriia ist in ihrer ukrainischen Heimat beigesetzt worden. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen der Ukraine , bei der Trauerfeier in der Stadt Pawlohrad im Osten des Landes hätten rund 100 Menschen Abschied von dem Mädchen genommen - darunter die Großeltern und der Vater.

Die Großmutter hatte die Enkelin seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen. Am Tag vor ihrem Verschwinden habe das Kind noch mit ihr ein Videotelefonat geführt, sagte sie dem Sender. "Sie wollte in den Ferien nach Hause kommen und hatte sich so gefreut."

Valeriia und ihre Mutter hatten 2022 nach Beginn der russischen Invasion Zuflucht in Deutschland gesucht. Anfang Juni war Valeriia in Döbeln auf dem Weg zur Schule verschwunden. Ihre Leiche wurde gut eine Woche später in einem Waldstück gefunden.



Tatverdächtig ist der ehemalige Lebensgefährte der Mutter. Der Moldawier war in Prag gefasst worden und sitzt in Tschechien in Auslieferungshaft. In dem Fall gibt es nach wie vor viele offene Fragen - Motiv und Hintergrund des Verbrechens sind bislang nicht bekannt.