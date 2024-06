Nach dem Fund einer leblosen Person in der Nähe von Döbeln sollen heute weitere Informationen in dem Fall bekannt gegeben werden. Das hat die Polizei am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Sie prüfe, ob es sich um die vermisste Neujährige aus Döbeln handele, informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Abend. Die Kriminalpolizei und eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) ermittelten an der Fundstelle, hieß es.