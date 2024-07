Knapp vier Wochen nach seiner Festnahme in Prag wird diese Woche der Tatverdächtige im Fall der getöteten Valeriia aus Döbeln nach Sachsen gebracht. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz teilte mit, er soll am Mittwoch ausgeliefert und umgehend in Chemnitz dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dann werde er erstmals von deutschen Behörden angehört und es werde über die weitere Haft entschieden.

Bildrechte: IMAGO / Andreas Weihs

Mädchen verschwand auf Weg zur Schule

Das Mädchen war am 3. Juni auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Nach mehr als einer Woche intensiver Suche wurde das Mädchen tot im Unterholz eines Waldes bei Döbeln entdeckt worden. Den Ermittlern zufolge wurde die Neunjährige getötet, Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch gibt es den Angaben zufolge nicht.



Per nationalem und europäischem Haftbefehl war daraufhin nach dem 36 Jahre alten Moldawier gesucht worden. Am 14. Juni klickten dann in einem Restaurant in Prag die Handschellen. Er sei dringend tatverdächtig, die Neunjährige "gewaltsam zu Tode gebracht zu haben", hieß es. Bei dem Festgenommen soll es sich Medienberichten zufolge um den Ex-Freund von Valeriias Mutter handeln.

Polizei konzentrierte Tätersuche auf Umfeld der Mutter