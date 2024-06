Fehleranalyse Getötete Valeriia: Sächsische Schulbehörde räumt Versäumnis ein

Hauptinhalt

27. Juni 2024, 15:51 Uhr

Die Schulbehörde in Sachsen hat Versäumnisse im Fall der getöteten Valeriia aus Döbeln eingeräumt. Demnach wurde die vorgeschriebene Meldekette am Morgen ihres mutmaßlichen Todes nicht eingehalten. Die verantwortliche Betreuungsperson wird demzufolge auch im neuen Schuljahr an der Schule arbeiten.