Spezialeinsatz Polizei stellt vermeintlich bewaffnete Männer in Waldheim

Hauptinhalt

In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei in Waldheim im Landkreis Mittelsachsen zu einem Großeinsatz ausrücken. Der Grund: Die Beamten hatten Hinweise erhalten, dass Schüsse in der Bahnhofstraße gefallen sind. Vor Ort fanden sie zwei Tatverdächtige sowie Gegenstände und Flaggen, die in rechten Kreisen verwendet werden.