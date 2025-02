Laut MRB sollen ersatzweise Busse fahren. Es würden Haltestellen in der Nähe der Bahnstationen bedient, hieß es. Eine Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern ist in den Bussen eingeschränkt möglich.



Weil die Deutsche Bahn baut, fallen zudem am 19. und 20. Februar morgens und abends Züge der RB110 zwischen Leipzig und Borsdorf aus, auch hier sollen Busse im Schienenersatzverkehr fahren.



Die zur Transdev-Gruppe gehörende Mitteldeutsche Regiobahn fährt neben der Regionalbahn zwischen Leipzig und Döbeln auch auf den Strecken Leipzig - Chemnitz, Chemnitz - Riesa - Elsterwerda und Dresden - Zwickau - Hof.