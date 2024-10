Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost nutzt das anstehende Halloween-Fest bereits am Mittwoch für eine besondere Blutspendeaktion. Das Team lädt in Chemnitz zur Nacht der Vampire ein. Von 14 bis 22 Uhr sind am Institut für Transfusionsmedizin in der Zeisigwaldstraße Blutspenden in schaurig-schöner Atmosphäre möglich. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend geschminkt. Spendende im Kostüm sind willkommen.