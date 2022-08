Dabei geht es um den Fall des 65 Jahre alten Pham Phi Son, der im Alter von 30 Jahren 1987 als DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam in die DDR übersiedelte und in Chemnitz ansässig wurde, lebte und arbeitete. 2016 reiste er in sein Heimatland Vietnam. Nach Kenntnis des SPD-Landtagsabgeordneten Frank Richter, der sich mit zahlreichen Abschiebefällen in Sachsen beschäftigt, bekam Pham Phi Son wegen der klimatischen Verhältnisse in Vietnam Probleme mit einer alten Kriegsverletzung im Knie und musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Das hatte zur Folge, dass Pham Phi Son länger als sechs Monate in Vietnam blieb.