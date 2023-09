Mehr als ein Jahr nach einem Überfall auf Fußballfans auf einem Autobahnparkplatz im Landkreis Meißen hat die Polizei elf Wohnungen durchsucht. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ging es dabei um Objekte in Dresden, Bautzen, Oßling, Lauta sowie in Brandenburg. Dabei habe man Kleidung, die mutmaßlich bei dem Überfall getragen wurde, sowie Computer, Handys und Datenträger sichergestellt.

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit dieser Tat sowie weiteren Raubdelikten und richten sich gegen zwölf Beschuldigte, teilte die Polizei mit. Bei dem Angriff an der Autobahn seien unter anderem Schals und Trikots gestohlen worden, hieß es.

Die Polizei hat insgesamt elf Wohnungen in Sachsen und Brandenburg durchsucht. (Symbolbild) Bildrechte: actionpress/imagebroker.com

Insgesamt waren an dem Einsatz laut Polizei 89 Beamte beteiligt. Bei dem Überfall auf dem Parkplatz sowie in einem Schnellrestaurant an der A13 bei Thiendorf hatten im August vergangenen Jahres knapp 30 Vermummte auf Berliner Fußballfans eingeschlagen. Diese hatten zuvor das DFB-Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und Union Berlin besucht.