Die Chemnitzer Polizei ist erneut gegen Kinderpornografie in der Region vorgegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten Beamte zwei Tage lang 20 Wohnungen in Chemnitz, Döbeln, Freiberg, Annaberg-Buchholz, Schwarzenberg, Zschopau und Oelsnitz/Erzgebirge.