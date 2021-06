Fraglich ist noch, ob die Gewitter so viel Regen mitbringen, um die Bilanz auszugleichen. In Sachsen hat es im Juni nämlich vergleichsweise wenig geregnet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag betrug die Niederschlagsmenge etwa 65 Liter pro Quadratmeter. Das war nicht nur weniger als der bundesweite Niederschlag von rund 95 Litern pro Quadratmeter, wie der DWD mitteilte. Auch im Vergleich mit dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961-1990 von 76 Litern pro Quadratmeter in Sachsen fiel der Monat hier trocken aus.

Heiß und kalt - der Juni hatte alles im Gepäck. Bildrechte: Colourbox.de

Die Durchschnittstemperatur von 19,1 Grad im Freistaat entsprach ungefähr dem bundesweiten Schnitt von 19 Grad, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Laut DWD war es der drittwärmste Juni in Deutschland seit Beginn kontinuierlicher Wetteraufzeichnungen 1881. Vor allem zur Monatsmitte erfasste eine Hitzewelle große Teile des Landes.



Im Deutschland-Vergleich sticht Sachsen allerdings mit einem Kälte-Rekord heraus: Den tiefsten Monatswert gab es den Angaben zufolge in Deutschneudorf-Brüderwiese (Erzgebirgskreis) am 1. Juni mit 0,5 Grad.



Wie es vom DWD weiter hieß, gab es in Sachsen im Juni im Schnitt rund 245 Sonnenstunden. Das waren etwas weniger als der für ganz Deutschland berechnete Wert von rund 260 Stunden.