2.000 Menschen sterben jedes in Deutschland an den Folgen von Radonbelastung. Trotzdem haben viele Menschen noch nie davon gehört. Das könnte sich jetzt ändern. Denn mit der Einführung sogenannter Radon-Vorsorgegebiete werden Arbeitgeber verpflichtet, die Radonwerte zu messen und bei erhöhter Strahlenbelastung bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Werte zu senken.

Radon entsteht überall dort, wo das Gestein Uran und dessen Zerfallsprodukt Radium enthält. Das kommt in unterschiedlicher Konzentration in allen Böden vor. Bei dessen Zerfall wiederum entsteht Radon. Über Risse im Mauerwerk, durch Fugen zwischen Kellerwänden und Fundament, über Kabelschächte und Rohrleitungen dringt das Gas in Keller- und Wohnräume und sammelt sich an.



Das Gas selbst hat mit 3,8 Tagen nur eine kurze Halbwertzeit. Aber seine radioaktiven Zerfallsstoffe Polonium, Wismut und Blei sind das Problem. Die können über die Atemwege in die Lunge gelangen und das Lungengewebe schädigen. Studien haben gezeigt, dass gerade im Uranbergbau ein klarer Zusammenhang besteht zwischen jahrelanger hoher Radonbelastung und dem Auftreten von Lungenkrebs. Hinzu kommt, dass für einen Raucher das Lungenkrebsrisiko bei hoher Radonbelastung 25 Mal höher ist als für einen Nichtraucher.