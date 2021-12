Von Donnerstag 16 Uhr an leuchten in Eibenberg bei Chemnitz wieder mehrere Gebäude. Bis nach dem 3. Advent strahlen in der Dunkelheit die Kirche, das Haus der Freiwilligen Feuerwehr, ein Firmengebäude und mehrere Privathäuser, kündigte der Organisator Stephan Boden an. Der Eibenberger Unternehmer und Pyrotechniker hatte mit solchen Lichtaktionen und einem Weihnachtsmarkt auf seinem Bauernhof im Advent 2018 begonnen und damit auch das Hofgut in Szene gesetzt.