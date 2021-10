Am Sonntag ist in Chemnitz die neue Eissportbahn eingeweiht worden.

Bildrechte: Harry Härtel/haertelpress

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist am Sonntag in Chemnitz die neue Eisschnelllaufbahn eingeweiht worden. Anfang März 2020 begannen die Abrissarbeiten an der alten Bahn. Die rund 50 Jahre alte Sportstätte wurde nun durch eine neue, wettkampftaugliche Anlage ersetzt.