Eins Energie in Chemnitz hat 250.000 neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Doch keine Sorge, die neuen Räumlichkeiten in der Innenstadt am Johannisplatz reichen völlig aus. Die neuen Kolleginnen sind klein, platzsparend und arbeiten im Innenhof auf dem Parkdeck. Die Rede ist nämlich von Honigbienen. Zum "Welttag der Bienen" durfte MDR SACHSEN am Freitag einmal einen Blick auf die Tiere werfen.