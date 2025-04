Nach dem Tod einer 46 Jahre alten Frau hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Ermittlungen gegen einen 47-jährigen Mann aufgenommen. Wie die Behörde mitteilte, soll sich der Mann in einer Fachklinik für Psychiatrie einer Zeugin offenbart haben, die Frau getötet zu haben. Daraufhin hätten Einsatzkräfte die Frau am Dienstagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude in der Annaberger Straße im Stadtteil Altchemnitz gefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der 47-Jährige im Verdacht, der Frau tödliche Verletzungen zugefügt zu haben.