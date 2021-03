In der Diskussion mit den Erzgebirgsbürgermeistern sagte Kretschmer, er verstehe den Wunsch nach mehr Normalität auf der einen Seite, aber Lockerungen auf der anderen Seite seien möglicherweise falsch. Sachsen hält nach Angaben des Sozialministeriums 1.300 Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten bereit. Derzeit sind davon 1.026 belegt (Stand: 16. März). Wenn alle 1.300 Betten voll seien, müsse Sachsen hart einschreiten, so Kretschmer. Aber: "Wir müssen nicht in Panik verfallen, wir haben durchaus etwas Zeit, Dinge vorzubereiten. Man muss sich nur der Situation klar stellen."

Am 15. März hatten die Erzgebirgsbürgermeister und Oberbürgermeister in einem offenen Brief das starre Festhalten an den Wochen-Inzidenzwerten und die Vermittlung von Entscheidungen dazu kritisiert. Im Brief war von "Wirrwarr" die Rede. Mehrere Bürgermeister warben in der Debatte für Öffnungen des Einzelhandels im ländlichen Raum und für das Offenhalten von Schulen und Kindergärten bis zu den Osterferien. Am Donnerstag (18. März) soll es dazu konkrete Aussagen geben. In der Videorunde übten die Kommunalpolitiker Kritik an den Kommunikationswegen.